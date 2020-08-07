"Динамо" зіграє спаринг з "Десною" в рамках підготовки до сезону. Матч відбудеться 11 серпня.

Про це повідомляє "Динамоманія". Раніше чернігівський клуб грав проти "Динамо" U-21 (2:2).

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"Футбол 24" теж повідомляє про товариську зустріч з "Десною", а також про заплановані матчі проти "Олімпіка" і "Колоса". Дати поки невідомі.

Перший матч Луческу в "Динамо"