"Динамо" дізналося наступного суперника перед відновленням сезону: дата матчу
"Динамо" зіграє спаринг з "Десною" в рамках підготовки до сезону. Матч відбудеться 11 серпня.
Про це повідомляє "Динамоманія". Раніше чернігівський клуб грав проти "Динамо" U-21 (2:2).
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"Футбол 24" теж повідомляє про товариську зустріч з "Десною", а також про заплановані матчі проти "Олімпіка" і "Колоса". Дати поки невідомі.
Перший матч Луческу в "Динамо"
- У п'ятницю, 7 серпня, "Динамо" в першому спарингу при Мірчі Луческу розгромило "Верес" (3:0). Голи забивали Дуелунд (6), Супряга (16), де Пена (52).
- Перший офіційний матч "Динамо" проведе наприкінці серпня, коли стартує новий сезон української Прем'єр-ліги (УПЛ).
- Також 3 серпня "Динамо" провело двосторонній матч під керівництво нового наставника команди Мірчі Луческу. Тренерський штаб "Динамо" поділив гравців на дві команди, які грали в майках зеленого та помаранчевого кольорів. Команди зіграли три тайми по 30 хвилин кожен.