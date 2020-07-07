Український боксер Постол проведе бій за титули WBC і WBO: нова дата поєдинку
Українець Віктор Постол проведе поєдинок проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO Хосе Карлоса Раміреса. Поєдинок двічі переносили через карантин.
Постол – Рамірес: коли відбудеться бій
Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, яка організовує бій, в інтерв'ю Boxingnews 24 говорив, що бій може відбутися у липні.
Читайте також Хто найсильніший боксер світу: журнал The Ring склав сенсаційний рейтинг супертяжів
На підтвердження слів Арума говорив той факт, що Top Rank вже провела декілька вечорів боксу у Лас-Вегасі (США).
Віктор Постол уже прибув у США, де продовжує підготовку до поєдинку.
Нещодавно менеджер українця Вадим Корнілов повідомив, що невдовзі Top Rank назве нову дату поєдинку.
"Скоро – Постол vs Раміреса! "Iceman" кине виклик Хосе Раміреса в бою за титули WBC і WBO! Втретє пощастить", – написав Корнілов.
Нову дату поєдинку назвав Хосе Рамірес. За його словами, бій з Постолом відбудеться 29 серпня.
"Я намагаюся залишатися поряд з моєю вагою. Бій повинен відбутися в останню суботу серпня. Так що у нас є вісім тижнів", – сказав Рамірес в інтерв'ю ютуб-каналу EsNews.
Це важливо: Ломаченко – Лопес: WBC офіційно назвала дату бою
Він додав, що тренується з листопада, адже бій з Постолом мав відбутися у лютому в Китаї. Згодом протистояння перенесли на травень у США.
Двічі бій було перенесено через карантин.
Титульний шанс Постола
- 36-річний Віктор не приховує, що це його останній шанс стати дворазовим чемпіоном світу.
- Постол вже був чемпіоном світу за версією WBC у період з 2015 до 2016 року. Він виграв вакантний титул у жовтні 2015 року в аргентинця Лукаса Мартіна Матісса.
- У наступному бою Віктор програв титул американцеві Терренсу Кроуфорду.
- Після перемоги над французом Мохамедом Мімуном WBC зобов'язала Раміреса провести захист титулу.
Що відомо про Раміреса? Чемпіон світу за версіями WBC і WBO. 27-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв. Попередній бій Рамірес провів 27 липня 2019 року проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раунді.