Наставник киян Мірча Луческу бачить перспективного Владислава Супрягу у складі "Динамо". Він попросив керівництво залишити талановитого форварда у команді.

Нападник "Динамо" має чималий інтерес зі сторони європейських клубів. Але Луческу не хоче відпускати 20-річного нападника, повідомляє footballnews24.it.

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Позиція Луческу

Луческу достроково повернув Супрягу з відпустки у розташування киян. Разом із Владиславом у "Динамо" із "Дніпра-1" повернувся і Сергій Булеца.

Пропозиція у 10 мільйонів євро може змінити позицію тренера.

За даними спеціалізованого порталу Тransfermarkt, Владислав коштує 2,7 мільйона євро. Контракт з "Динамо" розрахований до літа 2023 року.

Що відомо про Владислава Супрягу

Владислав Супряга – вихованець академії дніпровського "Дніпра", яку закінчив у 2017 році.

Влітку 2018 року разом з юнацькою збірною України вирушив на чемпіонат Європи серед 19-річних до Фінляндії, де дійшов до півфіналу, забивши м'яч у ворота збірної Англії. Одночасно з цим з'явилася інформація щодо зацікавленості у послугах Супряги італійського клубу СПАЛ. Представник Серії А пропонував за українського форварда 1 мільйон, однак керівництво "Дніпра-1" відмовилося продавати футболіста.

У 2019 році у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу на чемпіонаті, що проходив у Польщі, зокрема у фінальному матчі відзначився дублем у ворота команди Південної Кореї.