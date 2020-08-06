Донецький "Шахтар" за сумою двох матчів переміг німецький "Вольфсбург" в 1/8 фіналу Ліги Європи та вийшов у чвертьфінал. За такий результат донеччани отримали чималу суму коштів.

"Шахтар" отримав 1,5 мільйона євро призових від УЄФА за вихід в наступний раунд ліги Європи. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Кругла сума для "гірників"

Донецький "Шахтар" майстерно розібрався із "вовками". У першому матчі "гірники" перемогли суперника на їх полі – 1:2. А у другому матчі у самій кінцівці поєдинку забили три м'ячі, які принесли вихід в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Наступним суперником "гірників" стане переможець пари "Айнтрахт" / "Базель".

Цей єврокубковий сезон вже приніс хороший фінансовий капітал у донецький клуб. Загалом "гірники" заробили вже 47 мільйонів євро.

Клуб отримав 15,25 мільйона євро за потрапляння у груповий етап Ліги чемпіонів, а також бонус від УЄФА за клубний рейтинг останніх 10 років. Бюджет донеччан поповнився від цього на 23,2 мільйона євро.

За результати у груповому раунді Ліги чемпіонів "Шахтар" отримав 3,6 мільйона євро, а за виступи у Лізі Європи – 3,1 мільйона євро.

Додамо, що інші українські клуби на європейській арені вже припинили свої виступи у цьому сезоні.

Скільки заробили інші українські клуби