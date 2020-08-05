На 5 та 6 серпня заплановані матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Саме в них і визначаться команди, які зіграють у чвертьфіналі. Першими учасниками чвертьфіналу стали "Шахтар" та "Копенгаген".

Першими учасниками 1/4 фіналу Ліги Європи стали "Шахтар" та "Копенгаген". Вони перемогли у домашніх матчах та пройшли у наступний раунд. При цьому зробили це з однаковими рахунками – 3:0.

Як це було: "Шахтар" за 4 хвилини розгромив "Вольфсбург" і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи: відео

Шахтар – Вольфсбург 3:0 (5:1 за сумою двох матчів)

Голи: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1

Вилучення: Хочолава, 68 – Брукс, 70

Копенгаген – Башакшехір 3:0 (3:1 за сумою двох матчів)

Голи: Вінд, 4, 52 (пен), Фальк, 62

У чвертьфіналі "Шахтар" протистоятиме переможцю пари "Базель" – "Айнтрахт" (3:0 після першого матчу). Їх матч відбудеться 6 серпня.

"Копенгаген" зіграє проти переможця пари "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК (5:0 після першого матчу). Ці команди між собою зіграють 5 серпня.