У середу, 5 серпня, помер колишній футболіст Дмитро Левчук. Він перебував в комі після операцій.

Про смерть футболіста Дмитра Левчука сповістив сайт "Спортивний Кривбас". Згодом цю інформацію підтвердили й в футбольному клубі "Гірник" з Кривого Рогу, за який свого часу виступав гравець.

Варте уваги: "Шахтар" завдяки перемозі над "Вольфсбургом" піднявся у топ-15 клубного рейтингу УЄФА

Причиною смерті стала відмова роботи нирок. Дмитро Левчук перебував у комі після декількох перенесених операцій. Перед тим у нього діагностували важке захворювання – спайкову хворобу черевної порожнини. Кілька тижнів він перебував у реанімації.

Дмитро Левчук є вихованцем футбольної школи "Кривбас-84" ДЮСШ №1. Свого часу пограв за "Кривбас" Сергія Мазура, "Гірник" та кілька аматорських футзальних команд міста.

Нагадаємо, з наступного сезону "Гірник" буде називатися "Кривбас". Сталося це після втручання президента Володимира Зеленського, який заявив про необхідність відновити колись легендарний клуб.