Юлія Левченко претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи
Останні роки для української легкоатлетки Юлії Левченко стали чи ненайкращими у кар'єрі. Дівчина є однією із головних претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи у липні.
Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.
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Голосування за українку
Європейська легка атлетика проводить таке голосування у своїх соцмережах. Проголосувати можна до 10 серпня у Facebook, Instagram або Twitter.
Головними конкурентками українки на звання найкращої легкоатлетки липня є нідерландка Фемке Боль, представниця Австрії Івона Дадіч та Маруша Мішмаш зі Словенії.
Досягнення Юлії Левченко: головне
- Юлія Левченко визнана кращою легкоатлеткою 2017 року за опитуваннями серед членів Ради Федерації легкої атлетики України, представників ЗМІ та вболівальників.
- Українка є срібною призеркою чемпіонату світу, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2014 року.
- Найкращий результат – 1,94 м у приміщенні та 2,01 м на відкритому повітрі.
- Легкоатлетка є володаркою національного рекорду серед юніорів.
- Бронзова призерка у стрибка у висоту (2017). Також бронзу здобула на чемпіонаті світу серед юніорів у 2016 році.
- Дворазова чемпіонка Європи серед молоді.