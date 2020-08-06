Останні роки для української легкоатлетки Юлії Левченко стали чи ненайкращими у кар'єрі. Дівчина є однією із головних претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи у липні.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

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Голосування за українку

Європейська легка атлетика проводить таке голосування у своїх соцмережах. Проголосувати можна до 10 серпня у Facebook, Instagram або Twitter.

Головними конкурентками українки на звання найкращої легкоатлетки липня є нідерландка Фемке Боль, представниця Австрії Івона Дадіч та Маруша Мішмаш зі Словенії.

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