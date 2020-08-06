Футболіст київського "Динамо" Владислав Супряга потрапив на радари десяти європейських клубів. "Динамо" начебто не проти продати Владислава і назвало свою ціну.

Як повідомляє Corriere dello Sport, серед десяти клубів, які цікавляться українцем, три італійських.

До речі: "Динамо" націлилось на захисника "Спортингу"

Кому потрібен Супряга

Раніше вже повідомлялося, що Супрягою цікавляться італійські клуби "Лаціо" і "Болонья". Третій італійський клуб поки не називається.

При цьому "Болонья" вже пропонувала "Динамо" оренду форварда із зобов'язанням викупу, але отримала відмову.

За інформацією джерела, "Динамо" підняло цінник на нападника до 12-13 мільйонів євро. Хоча до цього "біло-сині" були готові відпустити Супрягу за 8-10 мільйонів євро.

Статистика Супряги

За даними спеціалізованого порталу Тransfermarkt, Владислав коштує 2,7 мільйона євро. Контракт з "Динамо" розрахований до літа 2023 року.

Очікувалося, що Супряга проведе наступний сезон в оренді в "Дніпрі-1". Та новий тренер "Динамо" Мірча Луческу начебто попросив повернути форварда.

У минулому сезоні Супряга в оренді в "Дніпрі-1" забив 14 голів у 24 матчах УПЛ.