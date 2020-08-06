5 серпня "Шахтар" розгромив "Вольфсбург" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Завдяки цьому успіху"гірники" ввійшли у топ-15 клубного рейтингу УЄФА, вони випередили титулованих "Рому та "Наполі".

Команда Каштру у своєму активі має 80 балів, завойованих за п'ять останніх років. У цьому сезоні донеччани вже встигли набрати 7 пунктів. Про це повідомляє Bert Kassies.

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У топ-15 найкращих клубів

Команда з Донецька знищила "Вольфсбург" на останніх хвилинах матчу – 3:0. У підсумку, "Шахтар" завдяки перемогам в обох матчах (5:1 загальний рахунок) вийшов у 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2019/20.

Наступним суперником "гірників" стане переможець пари "Айнтрахт" / "Базель".

Так склалось, що першу трійку посідають всі іспанські клуби. Лідирують два мадридські клуби – "Реал" та "Атлетіко". Топ-3 замкнула "Барселона".

"Шахтар" розмістився між "Челсі" та "Ромою". Також донеччани випередили "Бенфіку", "Ліон" та "Наполі".

Підкреслимо, що за вихід до півфіналу "Шахтар" може набрати ще 4 бали (перемога – 3, плюс одне бонусне).

Крім того, участь в 1/2 фіналу Ліги Європи, що складається з одного матчу, автоматично дасть ще 1 очко як мінімум.

Таблиця клубного коефіцієнта застосовується для визначення кошиків посіву при жеребкуваннях Ліги чемпіонів і Ліги Європи.



Топ-20 клубного рейтингу УЄФА / Bert Kassies