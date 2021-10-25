Перемоги Реала і Ліверпуля, ракета Маліновського: головні новини спорту 24 жовтня

Реала і Ліверпуль здобу важливі перемоги у внутрішніх чемпіонатах, а Руслан Маліновський знову забив гол за Аталанту. Огляд головних новин спорту за 24 жовтня читайте у дайджесті.

Реал переміг Барсу, Ліверпуль розчавив МЮ

У неділю, 24 жовтня, у провідних футбольних лігах Європи відбулося відразу декілька топових протистоянь. В Іспанії в Ель Класіко зустрілися Барселона та Реал.

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Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" завершився звитягою футболістів з Мадрида (2:1). По голу у складі Реала провели Давід Алаба та Лукас Васкес. Барселона відповіла голом Серхіо Агуеро.

В Англії на футбольному полі зустрілися непримиримі суперники – Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Поєдинок несподівано завершився розгромною поразкою "червоних дияволів" з рахунком 5:0.

Ліверпуль ще в першому таймі забив 4 м'ячі. МЮ вперше в історії АПЛ пішов на перерву, програючи в 4 голи. По перерві гості провели ще один гол, а після того, як Поль Погба залишив господарів у меншості, команди просто догравали матч.

В Італії у центральному матчі 9-го туру Серії А зустрілися чинний чемпіон Інтер та Ювентус. Дербі Італії завершилося результативною нічиєю 1:1.

Результати топ-матчів

Барселона – Реал 1:2

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль 0:5

Інтер – Ювентус 1:1

Маліновський забив за Аталанту

Український футболіст Руслан Маліновський вчергове у сезоні вийшов у стартовому складі італійської Аталанти. Українець провів відмінний матч за Аталанту в чемпіонаті Італії проти Удінезе.

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Маліновський відзначився єдиним голом Аталанти у грі з Удінезе. Український півзахисник завдав красивого дальнього удару й не залишив шансів голкіперу.

Для Руслана це вже другий гол у сезоні-2021/2022. Всього Маліновський провів за Аталанту 12 матчів у цьому сезоні. У 9-и поєдинках українець виходив у стартовому складі.

Після поєдинку з Удінезе 28-річний Маліновський був визнаний найкращим гравцем матчу. Гра Аталанта – Удінезе завершилася внічию 1:1.

WBA визначить суперника Усика

Світова боксерська асоціація (WBA) планує запустити новий турнір. Завдяки турніру можу визначити обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу у важкій вазі, який наразі належить українцю Олександру Усику.

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Участь у турнірі може взяти регулярний чемпіон WBA Тревор Браян і Махмуд Чарр. Також до них потенційно приєднається фін Роберт Геленіус та британець Даніель Дюбуа.

Турнір планують провести наприкінці 2022 року або на початку 2023-го.

Усик завоював чемпіонський пояс WBA 25 вересня у Лондоні, побивши Джошуа. Окрім того, українець володіє титулами WBO, IBF, IBO.

Ферстаппен – переможець гран-прі США

Ввечері 24 жовтня в Остіні (Техас) відбувся 17 етап Формули-1 – гран-прі США. Перемогу в гонці здобув нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

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Завдяки перемозі Ферстаппен на 12 очок відірвався від Льюїса Хемілтона у боротьбі за чемпіонство.

Результати гран-прі США (залікова зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

3. Серхіо Перес (Red Bull)

4. Шарль Леклер (Ferrari)

5. Даніель Ріккардо (McLaren)

6. Валттері Боттас (Mercedes)

7. Карлос Сайнс (Ferrari)

8. Ландо Норріс (McLaren)

9. Юкі Цунода (Alpha Tauri)

10. Себастьян Феттель (Aston Marin)