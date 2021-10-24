Українка у фіналі побила росіянку

Представники України пробилися у сім фіналів на молодіжному чемпіонаті Європи та в трьох здобули перемоги.

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Айдер Абдураімов (54 кг) здолав Георгія Саджаї з Грузії, Бозорбой Матякубов (67 кг) виграв у Франка Мартінеса з Іспанії, а Вероніка Накота (70 кг) виявилася сильнішою за Анастасію Демурчян з Росії.

Загалом збірна України завоювала 14 медалей – 3 "золотих", 4 "срібних" і 7 "бронзових". У загальнокомандному заліку збірна України посіла друге місце.

Українські чемпіони Європи

Айдер Абдураімов (54 кг)

Бозорбой Матякубов (67 кг)

Вероніка Накота (70 кг)

Срібні призери

Матвій Ражба (80 кг)

Дмитро Баблюк (+92 кг)

Анна Сезько (66 кг)

Раїса Піскун (81 кг)

Бронзові призери