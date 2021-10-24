Інтер – Ювентус 1:1

Голи: Джеко, 17 – Дибала, 89 (п)

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Переможний тайм Інтера

Інтер більш впевнено увійшов у гру, проте саме гості з Турина могли відкривати рахунок на початку гри. На 7 хвилині Ювентус мав подвійний момент.

Спершу Альваро Мората небезпечно пробив здалеку. Самір Ханданович не без проблем відбив м'яч, яки у ворота ледь не добив Алекс Сандро.

Відповідь Інтера була результативною. На 17 хвилині Хакан Чалханоглу наважився на удар в один дотик здалеку. Турецький маестро влучив у каркас воріт, після чого Едін Джеко відправив м'яч у ворота туринців.

Відео голу Джеко

Камбек Ювентуса

Абсолютно глевкий футбол, який команда демонстрували в першій половині гри, продовжився у другому таймі. Команди практично не створили передумов для 1 – 2 голів.

Проте Ювентусу таки вдалося вирвати нічию завдяки пенальті. Нідерландець Дюмфріс, на думку арбітра, порушив правила проти Алекса Сандро у штрафному Інтера. Удар з позначки реалізував Пауло Дибала та приніс туринцями нічию.

Завдяки нічиїй Ювентус продовжив свою серію без поразок до 9-и матчів. У турнірній таблиці Серії А Ювентус тепер на 6-у місці, маючи 15 очок. Інтер після 9-и турів набрав 18 очок – 3-а сходинка.