У неділю, 24 жовтня, Аталанті випало грати домашній матч проти Удінезе. Суперник для Аталанти видався доволі серйозним, адже в першому таймі господарям поля мало що вдавалося попереду.

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А вже у другому таймі було забито гол. Пашалич пройшов з м'яч від центру поля, після чого віддав пас ліворуч на Маліновського. Український півзахисник вирішив не йти у штрафний майданчик, а завдати удар. Українець закрутив м'яч у дальній нижній кут воріт. Голкіпер у стрибку не зумів дотягнутися.

Для Маліновського цей гол став другим в сезоні в чемпіонаті Італії за Аталанту. Вперше він забив у ворота Інтера.

Відео голу Маліновського