Барселона – Реал 1:2

Голи: Агуеро, 90+7 – Алаба, 32, Лукас, 90+4

Реал виграв три попередні "ель класико" в чемпіонаті Іспанії. І продовжив цю серію.

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У першому таймі гра була на зустрічних курсах. Барселона багато атакувала, от тільки з влучністю були проблеми. Мимо рамки воріт пробили як Дест, так і Піке.

Натомість Реал чи не єдину атаку в першому таймі довів до забитого голу. Алаба перехопив м'яч біля свого штрафного майданчика, розігнавши атаку команди. Вінісіус та Родріго перевели м'яч з флангу на фланг, після чого Алаба знову його отримав. І, увійшовши у штрафний, потужно пробив у дальній кут.

Відео голу Алаби



Вже у другому таймі Барселоні не було куди відступати. Тож одразу після перерви на поле вийшов Коутіньо, замінивши захисника. Але пробити захисники Реалу впоралися з атакувальним тиском суперників. При цьому самі не забуваючи втікати в атаки.

Матч наближався до кінця і міг закінчитися мінімальною перемогою Реалу. Аж поки у компенсований арбітром час Реалу не вдалася ще одна швидка контратака (розпочалася вона теж після того, як у штрафному вдалося заблокувати атаку суперників). Асенсіо пробіг флангом та пробив з гострого кута. Тер Штеген відбив, але першим на добивання опинився Васкес.

Відео голу Лукаса



Арбітр додав одразу сім хвилин, і на останній компенсованій хвилині Барселона зуміла забити. Відзначився Агуеро, для якого це перший гол за Барселону.

Реал перемагає ті підіймається на перше місце в турнірній таблиці. Барселона на 8-у місці.