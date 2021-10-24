Хемілтон виграв на старті

Після кваліфікації, яку несподівано виграв Макс Ферстаппен, очікувався гарячий старт у гонці. Все тому, що поряд з Максом стартував Льюїс Хемілтон.

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Вже у першому повороті Льюїс випередив Ферстаппена попри те, що пілот Red Bull намагався відтіснити суперника. Ферстаппен ледь не вилетів з траси, але втримав болід. Макса міг атакувати партнер по команді Серхіо Перес, але дозволив Максу від'їхати.



Хемілтон випередив Ферстаппена на старті / Фото twitter.com/F1

Цікава боротьба розгорнулася між Карлосом Сайнсом і двома гонщиками McLaren. Пілот Ferrari спершу програв боротьбу, а потім красиво відвоював 5-у позицію. Але в підсумку Ріккардо таки випередив іспанця.



Пілоти McLaren взяли Сайнса в "булку" / Фото twitter.com/F1

На початку гонки зіткнулися Ніколас Латіфі та Ленс Стролл: обом гонщикам довелося заїхати на ранній піт-стоп.



Зіткнення Латіфі та Стролла / Фото twitter.com/F1

Цікаво, що гран-прі США встановив рекорд за кількістю глядачів у рамках одного етапу Формули-1. Гонку відвідало близько 140 тисяч глядачів. Протягом трьох днів гран-прі відвідали 400 тисяч вболівальників.

Ферстаппен повернув лідерство

На 14 колі Ферстаппен вперше вийшов у лідери гран-прі США. Макс на три кола швидше, аніж Хемілтон заїхав у бокси.

Більш ранній піт-стоп подарував Ферстаппену понад 6 секунд переваги.

Для П'єра Гаслі гонка у США завершилася найшвидше. У французького пілота поламалася підвіска на Alpha Tauri й він зійшов з дистанції.

Кумедна боротьба Алонсо з Alfa Romeo

Цікава й комічна боротьба розгорнулася за 12-у сходинку між ветеранами Формули-1 Кімі Ряйкконеном (Alfa Romeo) та Фернандо Алонсо (Alpine).

Фін атакував іспанця, внаслідок чого Алонсо "виштовхав" Ряйкконена за межі траси. Алонсо апелював, що Кімі повинен повернути йому позицію, але стюарди не покарали фіна за те, що той під час обгону виїхав за межі траси.



Боротьба Алонсо та Ряйкконена / Фото twitter.com/F1

Згодом схожа боротьба була вже між Алонсо та партнером Кімі Антоніо Джовінацці за 11-у сходинку.

Цього разу вже Алонсо демонстративно випередив суперника, виїхавши за межі траси. Фернандо змусили віддати позицію Джовінацці, пригрозивши штрафом у 5 секунд.

Розлючений Алонсо жорстко атакував Джовінацці на 25 колі, ледь не спаливши гуму на гальмуванні. Антоніо не вписався у поворот та виїхав за межі траси.

Команда змусила Джовінацці віддати позицію Алонсо, адже цього разу вже він об'їхав іспанця поза правилами.

На 42 колі Сайнс відновив боротьбу з Ріккардо, нарешті заїхавши у зону DRS. Та невдалою боротьбою Сайнса скористався Валттері Боттас. Пілот Mercedes впритул під'їхав до іспанця й випередив на останньому колі.



Боротьба Сайнса та Ріккардо / Фото twitter.com/F1

Через проблеми гонка достроково завершилася для обох пілотів з Alpine Естебана Окона та Алонсо. На 53 колі Ряйкконен вилетів з траси та втратив 10-е місце. Фін подарував потрапляння у топ-10 Себастьяну Феттелю, який стартував одним з останніх.

Битва на фінальних колах

За 15 кіл до фінішу Хемілтон почав стрімко наздоганяти Ферстаппена. Льюїс знімав по пів секунди з кола і за 3 кола до фінішу Хемілтон програвав тільки 2 секунди.

На останньому колі Хемілтон майже потрапив у зону DRS, однак Ферстаппен встиг втримати перевагу та здобути перемогу на гран-прі США.

Результати гран-прі США (залікова зона)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

3. Серхіо Перес (Red Bull)

4. Шарль Леклер (Ferrari)

5. Даніель Ріккардо (McLaren)

6. Валттері Боттас (Mercedes)

7. Карлос Сайнс (Ferrari)

8. Ландо Норріс (McLaren)

9. Юкі Цунода (Alpha Tauri)

10. Себастьян Феттель (Aston Marin)