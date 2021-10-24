Манчестер Юнайтед – Ліверпуль 0:5

Голи: Кейта, 5, Жота, 13, Салах, 38, 45+5, 50

Вилучення: Погба, 60 (МЮ)

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Де "дияволи"? Де?

Манчестер Юнайтед Уле Гуннера Сульшера, мабуть, одна з найбільш фартових команд після часів Алекса Фергюсона. "Червоні дияволи" вже вкрай часто дивом рятуються в матчах проти середняків. Здається, темній магії Сульшера прийшов кінець і запахло відставкою.

За гру з Ліверпулем Сульшер 100% напрацював на звільнення. Складається враження, що тренер взагалі не працює над обороною в МЮ. Ліверпуль швидко вказав на позиційні помилки суперника.

Спершу "мерсисайдці" закрутили голови "червоним дияволам" на 5 хвилині. Унаслідок яскравої комбінації Салах вивів Кейта на ударну позицію. Півзахисник спокійно покотив м'яч у ворота повз Де Хеа.

У другому голі Ліверпуля неможливо зрозуміти, кого шукали Магвайр і Шоу. Оборонці втратили позиції й простріл з правого флангу замкнув Жота – 2:0!

На відміну від Аталанти в Лізі чемпіонів, Ліверпуль має виконавців, щоб реалізовувати більшість своїх моментів. Тому на 38 хвилині чергова комбінаційна атака "мерсисайдців" завершилася голом Салаха. Гравці МЮ просто спостерігали за тим, як Ліверпуль грає у футбол.

У компенсований час Ліверпуль забив вчетверте у матчі! Салах, мов в очікуванні таксі, дочекався передачі від партнера та покотив м'яч у нижній кут. Тотальне приниження господарів.

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Ганебна гра Погба

Початок другого тайму не віщував нічого хорошого для МЮ: Погба з новою зачіскою програв м'яч у центрі, після чого Хендерсон шведою вирізав на Салаха. Єгиптянин впевнено реалізував вихід віч-на-віч з Де Хеа.

Винуватець п'ятого голу Погба провів на полі всього 15 хвилин. На 60 хвилині півзахисник МЮ отримав вилучення за те, що ледь не відірвав ногу Кейта. Футболіста Ліверпуля винесли з поля на ношах…

Безпорадність "червоних дияволів" продемонструвала й решта матчу. Хоча Ліверпуль вже не нісся вперед, але команда Юргена Клоппа впевнено контролювала хід гри. Господарі навіть не спромоглися на гол престижу.

Ліверпуль вже відправляв у відставку з МЮ Жозе Моурінью. Схоже, подібна доля спіткає і Сульшера. Після 9-и турів в АПЛ Ліверпуль набрав 21 очко та посідає друге місце. МЮ втратив очки у третій грі поспіль та опустився на 7-е місце.