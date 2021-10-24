Минай у матчі проти Руху вийшов вперед в рахунку у першому таймі. Але на початку другого тайму команда із Закарпаття пропустила.

Варте уваги Маліновський забив потужним ударом за Аталанту в чемпіонаті Італії: відео

Альваренга, який вийшов у стартовому складі вперше за 2,5 місяці, вирішив завдати потужний удар низом з-за меж штрафного майданчика.

Такий удар мав стати доволі легким для голкіпера. І Кучер стрибнув за ним. Але неочікувано, пропустив його під руками. І м'яч влетів у кут воріт. Так рахунок у матчі було зрівняно.

Відео голу Альваренги



Варто відзначити, що Кучер зіграв у вdі[ матчах чемпіонату в цьому сезоні. І лише у двох матчах не пропустив – у першому турі проти Олександрії, а також у матчі проти Десни.