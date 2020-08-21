Потенційний новачок "Динамо" відвідав матч з "Олімпіком": фото
Потенційний новачок "Динамо" бразилець Клейтон да Сілва 21 серпня відвідав матч киян з донецьким "Олімпіком". Футболіст був присутній у ложі стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського.
24-річний футболіст, який грає на позиції крайнього півзахисника, спостерігав за грою з віп-ложі. Про це повідомляє 24 канал.
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Клейтон з оглядачем "Голос України" Віктором Браніцьким / Фото dynamomania.com
Про перехід гравця у "Динамо" нещодавно повідомляли ряд ЗМІ. Зокрема, бразильця у "Динамо" запросив Мірча Луческу.
Він начебто сподобався селекціонерам київського клубу і наразі тривають перемовини щодо контракту.
Що відомо про новачка "Динамо"?
Клейтон да Сілвейра да Сілва, більш відомий як Клейтон, є вихованцем клубу "Фігейренсе".
Він виступав за "Атлетіко Мінейро", "Корінтіанс" та олімпійську збірну Бразилії. У 2015 році у складі олімпійської збірної Бразилії став бронзовим призером Панамериканських ігор у Торонто.
На цей момент футболіст має статус вільного агента. Може зіграти на позиції лівого і правого вінгера, а також на позиції відтягнутого нападника.
За часи клубної кар'єри Клейтон зіграв 119 матчів, забив 20 голів і віддав 13 асистів.