Потенційний новачок "Динамо" бразилець Клейтон да Сілва 21 серпня відвідав матч киян з донецьким "Олімпіком". Футболіст був присутній у ложі стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського.

24-річний футболіст, який грає на позиції крайнього півзахисника, спостерігав за грою з віп-ложі. Про це повідомляє 24 канал.

Дивіться також: "Динамо" розгромило "Олімпік" у першому матчі Луческу: дебютний гол Супряги – відео



Клейтон з оглядачем "Голос України" Віктором Браніцьким / Фото dynamomania.com

Про перехід гравця у "Динамо" нещодавно повідомляли ряд ЗМІ. Зокрема, бразильця у "Динамо" запросив Мірча Луческу.

Він начебто сподобався селекціонерам київського клубу і наразі тривають перемовини щодо контракту.

Що відомо про новачка "Динамо"?

Клейтон да Сілвейра да Сілва, більш відомий як Клейтон, є вихованцем клубу "Фігейренсе".

Він виступав за "Атлетіко Мінейро", "Корінтіанс" та олімпійську збірну Бразилії. У 2015 році у складі олімпійської збірної Бразилії став бронзовим призером Панамериканських ігор у Торонто.

На цей момент футболіст має статус вільного агента. Може зіграти на позиції лівого і правого вінгера, а також на позиції відтягнутого нападника.

За часи клубної кар'єри Клейтон зіграв 119 матчів, забив 20 голів і віддав 13 асистів.