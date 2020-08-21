Фанати "Динамо" мало не зірвали матч першого туру за участі київського клубу. Вони прорвалися на стадіон, де на трибунах почали палити фаєри. А також скандувати образливі вигуки.

Це сталося під час матчу "Олімпік" – "Динамо". Матч команди зіграли на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, який донецька команда використовує як домашній. Він відбувся без глядачів.

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У першому таймі частина вболівальників "Динамо" зуміла прорватися на стадіон. Декілька десятків осіб запалили фаєри на трибунах. А після чого почали скандувати образливі вигуки в сторону власника та тренера "Динамо": "Суркіс – ганьба "Динамо", "Суркіс – ху*ло" та "Луческу, go away". Відео з місця події опублікував журналіст "Трибуни".

Покинули вони стадіон ще до кінця першого тайму.

Фанати "Динамо" прорвалися на стадіон під час матчу