В п'ятницю, 21 серпня, відбувся фінал Ліги Європи, в якому зіграли іспанська "Севілья" та італійський "Інтер". Переможцем турніру стала "Севілья".

"Севілья" перемогла "Інтер" з рахунком 3:2. Хоча саме "Інтер" першим відкрив рахунок в матчі, коли Лукаку відзначився з пенальті. Згодом де Йонг забив двічі, вивівши "Севілью" вперед. Та Годін до перерви зрівняв рахунок.

До теми: Севілья – Інтер: відео голів фіналу Ліги Європи

Перемогу "Севільї" приніс Дієго Карлос, який забив переможний гол ударом через себе – м’яч від ноги Лукаку влетів у ворота "Інтера".

Для "Севільї" це шоста перемога у кубку УЄФА / Лізі Європи. Команда виграла всі шість фіналів, де виступала. До цього команда перемагала у 2006, 2007, 2014, 2015 та 2016 роках.

Перемога у Лізі Європи дала право "Севільї" потрапити у перший кошик при жеребкуванні Ліги чемпіонів.