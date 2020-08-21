У фіналі Ліги Європи в п'ятницю, 21 серпня, зійшлися іспанська "Севілья" та італійський "Інтер". Вже в першому таймі команди забили чотири голи на двох.

Першим відкрив рахунок "Інтер". Захисник "Севільї" Дієго Карлос збив у штрафному майданчику Лукаку, і арбітр призначив пенальті. Сам бельгієць і реалізував удар з позначки. Це була 5-а хвилина матчу.

До теми: Севілья – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи

Відео голу Лукаку

Та невдовзі "Севільї" вдалося зрівняти рахунок. Хесус навас зробив навіс з флангу, і де Йонг головою в падінні випередив Годіна та пробив по воротах. Удар був настільки потужний, що воротар Хандановіч не встиг на нього зреагувати. М'яч влучив йому в руку, але після цього таки залетів за лінію воріт.

Відео першого голу де Йонга

А невдовзі "Севілья" вийшла вперед. Андалусійці здобули право на штрафний, Банега зробив навіс у штрафний майданчик, і де Йонг пробив головою, "закинувши за комірець" Хандановічу – м'яч по недосяжній траєкторії залетів у дальній кут воріт.

Та за три хвилини "Інтер" відновив статус-кво. Цей гол теж було забито головою. І теж зі штрафного. Годін виправився за помилку при першому голі у ворота "Інтера", відзначившись після навісу зі стандарту від Брозовіча.