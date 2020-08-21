Румунський фахівець Мірча Луческу дебютував на тренерському кріслі "Динамо" в офіційному матчі. 21-го серпня кияни у рамках 1-го туру української Прем'єр-ліги перемогли донецький "Олімпік".

Олімпік – Динамо 1:4

Голи: Політило, 23 – Буяльський, 8, Завійський, 16 (ав.), Супряга, 56, Циганков, 88

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Хоча "Олімпік" і не можна назвати сильним суперником для "Динамо", але гра мала неабияку інтригу через дебют Мірічі Луческу, пише 24 канал.

На першу офіційну гру Луческу виставив досить сенсаційний склад: центрбек Кендзьора, фулбек Тимчик та нападник Супряга. До старту не потрапили ні Циганков, ні Миколенко.

Хід гри

Уже на 6-й хвилині гри у "Динамо" виник дуже гострий момент: Карлос де Пена з лівого флангу прострілив у штрафний на Супрягу. Владислав встиг до м'яча, але не влучив у ворота, перебуваючи у воротарському майданчику.

Виявилося, що "біло-сині" пристрілювалися. На 8-й хвилині де Пена розіграв штрафний з Караваєвим і останній навісив у штрафний. Буяльський виграв верхову дуель та відкрив рахунок у грі ударом головою.

Уже на 16 хвилині навіси у штрафний "Олімпіка" принесли для "Динамо" другий гол. Після подачі де Пени м'яч у власні ворота зрізав Завійський.

"Олімпік" повернувся у гру на 23 хвилині. Донеччани розпочали атаку після вкидання м'яча з-за бокової лінії на правому фланзі. Після цього у штрафний киян послідував навіс, який замкнув ногою Політило.

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На 24 хвилині другий шанс забити втратив Супряга. Владислав не переграв Кічака, вийшовши з тим віч-на-віч. Після цього моментів помітно поменшало й "Олімпіку" навіть на короткий проміжок часу вдалося перехопити ініціативу.

Хоча гра була без вболівальників, але присутність ультрас "Динамо" відчувалася. За межами стадіону вони скандували "Суркіс ганьба", "Луческу, go away" та палили фаєри. У такий спосіб ультрас протестують проти рішення запросити у "Динамо" Мірчу Луческу. Фанатам навіть вдалося прорватися на стадіон.

Фанати прорвалися на стадіон – відео

Під завісу першого тайму кияни заробили надзвичайно небезпечний штрафний удар. Стандартне положення виконав де Пена, який пробив у воротарський кут. Кічак парирував постріл.

Відразу по перерві Луческу випустив на поле Родрігеса, який другу половину минулого сезону провів в оренді в Туреччині. Він змінив Цітаішвілі.

На 56-й хвилині "Динамо" збільшило перевагу: Родрігес класно знайшов на фланзі Буяльського, який прострілив на Владислава. Той легко замкнув простріл та забив дебютний гол за "Динамо".

Через 5 хвилин Буяльський міг записати у свій актив другий асист. Родрігес протягнув м'яч майже до штрафного та віддав на Буяльського. Той елегантно перекинув "олімпійців" та знайшов де Пену. Уругваєць, на жаль для "динамівців", не влучив.

На 67-й хвилині Супряга змарнував вже третій гольовий момент у матчі. Лєднєв майже у центрі поля перехопив м'яч та віддав Супрязі на хід. Владислав пробив повз Кічака, але знову не влучив.

Через 2 хвилини Кічака дальнім ударом потурбував Родрігес, але голкіпер був на місці. Упродовж другого тайму "Динамо" контролювало гру та взагалі не дозволило "Олімпіку" розраховувати бодай на якусь контратаку.

Крапку в матчі поставив Циганков. Віктор замкнув передачу Родрігеса, після того, як Жерсон обіграв оборонців "Олімпіка" на лицьовій лінії.

У підсумку "Динамо" здобуло першу перемогу з Луческу в офіційному матчі. Наступну гру кияни зіграють 25 серпня проти "Шахтаря" у поєдинку за Суперкубок України.

Олімпік – Динамо відеоогляд