Матч першого туру "Львів" – "Минай" швидше за все не відбудеться. Шість гравців львівського клубу здали позитивний тест на коронавірус.

Про спалах коронавірусу у клубі повідомив журналіст телеканалу "Футбол" Ігор Бурбас у своєму Twitter. Клуб наразі не підтвердив дану ситуацію.

Читайте також: Новачок УПЛ орендував двох гравців "Шахтаря": фото

Спалах коронавірусу у "Львові"

За словами журналіста, коронавірус виявлено зокрема у чотирьох футболістів головної команди.

Стартовий тур УПЛ відбудеться не у повному обсязі. У ФК Львів 6 позитивних тестів на Ковід-19, з них як мінімум 4 - це гравці першої команди. Відповідно матч з Минаєм перенесуть на невизначений термін. — Igor Burbas (@iburbas) August 21, 2020

Якщо інформація підтвердиться, тоді поєдинок буде перенесений на невизначений термін. У кого саме виявили коронавірус наразі не повідомляється.

Матч мав відбутися вже у суботу, 22 серпня, у Львові.

Це мала бути дебютна гра клубу із Закарпаття у вищому дивізіоні українського футболу. У минулому сезоні "Минай" став переможцем Першої ліги.

Додамо, що сьогодні, 21 серпня, одразу двома матчами розпочнеться новий сезон УПЛ. Вболівальники зможуть переглянути біля екранів поєдинок "Олімпік" – "Динамо", також цікаве протистояння "Шахтар" – "Колос".