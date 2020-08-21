Матч "Львів" – "Минай" під загрозою зриву через спалах коронавірусу у львівському клубі
Матч першого туру "Львів" – "Минай" швидше за все не відбудеться. Шість гравців львівського клубу здали позитивний тест на коронавірус.
Про спалах коронавірусу у клубі повідомив журналіст телеканалу "Футбол" Ігор Бурбас у своєму Twitter. Клуб наразі не підтвердив дану ситуацію.
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Спалах коронавірусу у "Львові"
За словами журналіста, коронавірус виявлено зокрема у чотирьох футболістів головної команди.
Якщо інформація підтвердиться, тоді поєдинок буде перенесений на невизначений термін. У кого саме виявили коронавірус наразі не повідомляється.
Матч мав відбутися вже у суботу, 22 серпня, у Львові.
Це мала бути дебютна гра клубу із Закарпаття у вищому дивізіоні українського футболу. У минулому сезоні "Минай" став переможцем Першої ліги.
Додамо, що сьогодні, 21 серпня, одразу двома матчами розпочнеться новий сезон УПЛ. Вболівальники зможуть переглянути біля екранів поєдинок "Олімпік" – "Динамо", також цікаве протистояння "Шахтар" – "Колос".