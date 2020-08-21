У матчі "Шахтар" – "Колос" у ворота гостей було призначено три пенальті. Два з них воротар "Колоса" Волинець відбив.

Перший пенальті у ворота "Колоса" було призначено наприкінці першого тайму. Пробивати пішов Тайсон. Але Волинець вгадав напрям удару та впевнено відбив м'яч.

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У другому таймі у ворота "Колосу" був призначений ще один пенальті. Цього разу пробивати пішов Марлос. Але й він не зумів реалізувати удар з позначки. Гравець "Шахтаря" пробив низом майже по центру, і Волинець ногами відбив м'яч.

І лише коли у ворота "Колоса" був призначений третій пенальті, Алан Патрік відкрив рахунок у цьому матчі. Він пробив сильно у верхній лівий кут воріт. Волинець не вгадав напрям удару.