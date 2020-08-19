Київське "Динамо" входить у наступний сезон із новою формою. У киян з'явиться третій ексклюзивний комплект, який вболівальники зможуть оцінити вже цього тижня.

Про презентацію нових комплектів повідомив Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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Домашня та виїзна форма залишиться у традиційних для клубу "блакитно-білих" кольорах. Для домашніх поєдинків – біла, для гостьових – синя. Вперше за довгий час у "Динамо" з'явиться третій комплект, який повинен приємно здивувати вболівальників киян.

За інформацією джерела, нова третя форма буде красива за кольором, дизайном та стилем. Спортивним спонсором клубу залишається фірма New Balance.

Жодних попередніх фото, як виглядатиме форма наразі немає. Лише ось такий фрагмент.

Футболісти "Динамо" також візьмуть участь у традиційній передсезонній фотосесії.

Додамо, що свій перший матч у новому сезоні "Динамо" зіграє на виїзді проти "Олімпіка" вже 21 серпня о 17:00.