Донецький "Шахтар" вдало стартував у чемпіонаті України сезону 2020/2021. У п'ятницю, 21-го серпня, "гірники" у Києві в рамках 1-го туру УПЛ здолали "Колос".

Шахтар – Колос 3:1

Голи: Алан Патрік, 59 (п), 69, Тете, 72 – Костишин, 77

Нереалізований пенальті: Тайсон, 45+1 (Шахтар), 54

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Команди активно розпочали гру та запропонували досить високий темп, пише 24 канал. На старті гри дуже небезпечні моменти мали "колоски".

Зокрема, після подачі зі штрафного Смирний влучив у стійку. Максименко був першим на добиванні, але з близької відстані не влучив.

"Шахтар" відповів ударом Антоніо. Матвієнко приєднався до атаки та прострілив з лівого флангу. Антоніо завдав потужного удару, проте Волинець витягнув м'яч з-під поперечини.

Ближче до середини тайму гра заспокоїлася: "Шахтар" контролював м'яч та створював поодинокі моменти. Двічі вище воріт м'яч з вигідної позиції запускали Марлос і Тайсон.

Три пенальті "Шахтаря"

Рівно на 45-й хвилині "Шахтар" отримав нагоду забити. Кирило Петров не за правилами у штрафному зустрів Алана Патріка – пенальті. Та Волинець парирував потужний удар Тайсона.

По перерві донеччани отримали другу можливість відзначитися з пенальті. Задоя у штрафному жорстко наступив на ногу Мораесу. Цього разу пенальті вирішив виконати Марлос.

Та Волинець парирував і удар українського бразильця. Марлос пробив по центру, але Волинець, хоч завалився у кут, відбив м'яч ногою.

На 59 хвилині "Шахтар" отримав третю спробу забити пенальті: Оріховський у штрафному задів Марлоса – пенальті. На цей раз до позначки підійшов Алан Патрік та увігнав м'яч у сітку.

Втім, бразилець порушив правила під час пробивання пенальті, адже зупинився. Головний арбітр матчу не взяв до уваги цей епізод і "Шахтар" вийшов вперед.

Результативна розв'язка

Третій поспіль пенальті деморалізував "Колос", який помітно опустив руки. Унаслідок цього в "Шахтаря" почали з'являтися моменти. Під час швидкої атаки, яку розігнав Тете, Мораес прострілив уздовж штрафного на Патріка. Алан легко замкнув передачу та оформив дубль.

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На 72 хвилині рахунок у грі став розгромним. Тете з меж штрафного поцілив точно під стійку і м'яч закрутився у сітку воріт. "Колос" відповів результативним ударом через 5 хвилин.

Костишин, вийшовши на заміну, вдало зорієнтувався у штрафному "Шахтаря" після кутового. Гравець "Колоса" майстерно підсік м'яч і той залетів у ворота Трубіна.

Забитий гол надав "Колосу" впевненості і той пішов вперед. Це у свою чергу дозволило донеччанам користуватися вільними зонами. Але повернути інтригу в матч "Колос" не зміг, чи то не встиг.

"Шахтар" здобуває важку перемогу та вже 25 серпня зіграє проти "Динамо" у матчі за Суперкубок України.

Шахтар – Колос відеоогляд