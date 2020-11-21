Український боксер Олександр Усик міг не вийти на бій проти британця Дерека Чісори. Напередодні бою він отримав травму. Тож бій могли скасовувати.

Про травми, які боксер зазнав перед боєм проти Чісори, Усик розповів в інтерв'ю, яке опублікували на його ютуб-каналі.

"Прямо перед 31 жовтня у мене було кілька вибухів на тренуваннях. Щось боліло, наприклад, травма ліктя була. Бій міг не відбутися", – розповів Усик.

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Він також відзначив, що були і емоційні зриви під час підготовки до бою. Адже його постійно переносили, і деколи доводилося тренуватися, не знаючи дати бою. Тож його підготовчий табір затягнувся майже на 8 місяців.

"Команда, як громовідводи, взяли на себе цей сплеск, коли трохи кричав. Помовчали, подивилися один на одного, посміхнулися, а я продовжував. Казав: "Що ви посміхаєтеся? Смішно? Мені взагалі не смішно". Потім вранці підходив, обіймав, поцілував кожного, вибачився", – розповів Усик.

Нагадаємо, бій Усик – Чісора відбувся 31 жовтня. Поєдинок тривав усі 12 раундів. Українець здобув перемогу рішенням суддів.