Український плавець Романчук встановив новий рекорд Європи
Український плавець Михайло Романчук встановив новий рекорд Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем. Він побив рекорд, який тримався 8 років.
На турнірі серїі International Swimming League в Будапешті українець Михайло Романчук, який представляв команду Aqua Centurions, показав час 7:25,73. І здобув перемогу.
Свого суперника – норвежця Хенріка Крістіансена, Романчук випередив лише на 0,05 секунди.
Результати змагань
7:25,73 – Михайло Романчук
7:25,78 – Генрік Крістіансен
7:31,89 – Фелікс Аубек
7:36,68 – Зейн Гроте
7:43,81 – Лендер Хендрікс
7:49,34 – Девід Обрі
7:51,36 – Акос Кальмар
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Час 7:25,73 – тепер це новий рекорд Європи 800 метрів вільним стилем на короткій воді. До цього найкращим часом був 7:29,17, який француз Яннік Аньєль показав ще у 2012 році. Світовий рекорд на цій дистанції належить австралійцю Гранту Гакетту, який у 2008 році показав час 7:23,42.
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