Український плавець Михайло Романчук встановив новий рекорд Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем. Він побив рекорд, який тримався 8 років.

На турнірі серїі International Swimming League в Будапешті українець Михайло Романчук, який представляв команду Aqua Centurions, показав час 7:25,73. І здобув перемогу.

Свого суперника – норвежця Хенріка Крістіансена, Романчук випередив лише на 0,05 секунди.

Результати змагань

7:25,73 – Михайло Романчук

7:25,78 – Генрік Крістіансен

7:31,89 – Фелікс Аубек

7:36,68 – Зейн Гроте

7:43,81 – Лендер Хендрікс

7:49,34 – Девід Обрі

7:51,36 – Акос Кальмар

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Час 7:25,73 – тепер це новий рекорд Європи 800 метрів вільним стилем на короткій воді. До цього найкращим часом був 7:29,17, який француз Яннік Аньєль показав ще у 2012 році. Світовий рекорд на цій дистанції належить австралійцю Гранту Гакетту, який у 2008 році показав час 7:23,42.