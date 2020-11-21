У матчі між "Шахтарем" та "Олександрією" в суботу, 21 листопада, була зафіксована нічия. На гол Додо гості відповіли влучним ударом Банади

Шахтар – Олександрія 1:1

Голи: Додо, 47 – Банада, 53

Вилучення: Мораес, 29

До цього матчу "Олександрія" лише один раз виграла в "Шахтаря" в чемпіонаті, і ще тричі матч закінчувався внічию. 18 разів перемагали саме "гірники". Перервати цю невдалу серію команді не вдалося.

Обидві команди були змушені вдатися до ротації. Так, в "Олександрії" на воротах вийшов Білик (у Паньківа – підвищена температура), а Бондаренко не зміг зіграти через домовленість між командами (він в оренді). "Шахтар" же дав відпочити лідерам Тайсону та Мораесу. Натомість вийшли Кривцов та Мораес, у яких у Швейцарії тести на коронавірус показали позитивний результат, попри те, що вони свого часу вже перехворіли (повторні тести в Україні виявилися негативними).

Команди розпочали не надто активно. Тож перший небезпечний момент біля воріт "Олександрії" стався аж на 15-й хвилині, коли Мораес завдав удар майже з лінії штрафного. Але вище воріт. За мить "Олександрія" відповіла своїм моментом, коли Лучкевич обіграв Сіпріано на фланзі, після чого пробивав Третьяков – точно в руки Пятову.

Значно ускладнив собі ситуацію "Шахтар" на 29-й хвилині. Мораес вирішив піти у підкат на чужій половині поля проти Банади. Але фол виявився занадто грубим, з можливістю нанесення травми. Спочатку нападник отримав червону картку. Та за мить арбітерка Катерина Монзуль переглянула відеоповтор та вилучила гравця з поля. показавши йому червону картку.

Як це було Грубий фол Мораеса, за який нападник "Шахтаря" отримав червону картку: відео

Після цього моменту обидві команди обмінялися гострими випадами, але відзначитися нікому так і не вдалося.

Дещо неочікувано "Шахтар" відкрив рахунок одразу по перерві. Алан Патрік зробив закидання у штрафний майданчик, і Додо вибіг з-за спини Третьякова, головою відправив м'яч повз Білика.

Відео голу Додо

Попри перебування в меншості, "Шахтар" на рівних грав з "Олександрією". Але гостям таки вдалося зрівняти рахунок. Ковалець прорвався до штрафного майданчика, після чого прострелив. Банада, який був без опіки, завдав точний удар. Для нього це третій поспіль гол у ворота "Шахтаря". Він забивав і у двох попередніх матчах проти донеччан у 2020 році.

Відео голу Банади

Такий рахунок цілковито задовільняв "Олександрію". Команда перейшла на гру на контратаках. І один раз була близька до того, щоб вирвати перемогу, та м'яч влучив в перекладину. "Шахтарю" теж не вдалося забити переможний гол (одного разу м'яч вибили майже з лінії воріт). Тож нічия у матчі.

Зігравши внічию, "Шахтар" відпустив у відрив "Динамо", яке перед тим перемогло "Інгулець". Тепер між командами три очки відставання. "Олександрія" ж піднялася на шосте місце.