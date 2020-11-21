Голанд виграв премію Golden Boy-2020
Видання Tuttosport оголосило переможця Golden Boy-2020 року, що вручається найкращому молодому гравцеві Європи. Перемогу здобув нападник "Боруссії" Дортмунд Ерлінг Голанд.
Як повідомляє Tuttosport, 20-річний гравець збірної Норвегії став першим футболістом з країн Скандинавії, який отримав цю нагороду.
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Голанд виступає за "Боруссію" з січня 2020 року. За "джмелів" норвежець зіграв 29 матчів, в яких забив 27 голів.
Що таке Golden Boy?Премію вручають найкращому футболісту Європи до 21 року. У 2019 м переміг хавбек "Атлетіко" Жоау Фелікс. Українець Андрій Лунін претендував на нагороду. Свого часу володарями нагороди Golden Boy ставали Ліонель Мессі, Вейн Руні, Серхіо Агуеро і Кіліан Мбаппе.
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