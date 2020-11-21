Видання Tuttosport оголосило переможця Golden Boy-2020 року, що вручається найкращому молодому гравцеві Європи. Перемогу здобув нападник "Боруссії" Дортмунд Ерлінг Голанд.

Як повідомляє Tuttosport, 20-річний гравець збірної Норвегії став першим футболістом з країн Скандинавії, який отримав цю нагороду.

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Golden Boy 2020: Erling Haaland! pic.twitter.com/5jgYTxB5n8 — Borussia Dortmund (@BVB) November 21, 2020

До уваги. У боротьбі за перемогу Голанд обійшов зірку "Баварії" Альфонсо Девіса, Мейсона Грінвуда з "Манчестер Юнайтед", партнера по команді Джейдона Санчо та інших.

Голанд виступає за "Боруссію" з січня 2020 року. За "джмелів" норвежець зіграв 29 матчів, в яких забив 27 голів.