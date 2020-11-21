Український боксер Олександр Усик вже перехворів на коронавірус. Він був інфікований ще на початку весни. Разом з ним перехворіла і його дружина.

За словами Усика, перехворів він ще під час першої хвилі пандемії. Про це він розповів в інтерв'ю на своєму ютуб-каналі.

Я перехворів, але це було ще під час першої хвилі пандемії. Я і не панікував особливо. Я ж казав, що ми всі цим перехворіємо. Те, що є вірус – він є. Люди завжди хворіють навесні та восени,

– зізнався Усик.

Розповів боксер і про перебіг своєї хвороби.

"У мене взагалі ситуація була така: я лікував зуби, а через час у мене надуло обличчя, ніби бджоли покусали, і з'явилася температура. Але я не сильно переживав з цього приводу, тому що мені вставляли зуби, розрізали ясна. Але потім моя дружина каже: "Слухай, я нюх втратила". І ми викликали лікаря, який перевірив нас обох. Підтвердився коронавірус. Але у всього нашого оточення було все нормально", – розповів Усик.

Після цього він з дружиною відправився на карантин на 14 днів.

"Три дні у мене була температура 37,2 – 38 градусів, слабкість. Я лежав на ліжку, мені це дуже дико не подобалося. Я взагалі ненавиджу хворіти", – зізнався боксер.

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Після того, як пара відбула карантин, вони ще раз здали тести. Лише після цього вони отримали дозвіл його покинути.