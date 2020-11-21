Український боксер Олександр Усик був змушений погодитися на зменшення гонорару в бою проти Дерека Чісори. Втрати українця виявилися доволі значними.

Скільки саме Усик отримав за бій проти Чісори, він так і не розповів. Зате в інтерв'ю на своєму ютуб-каналі розповів, скільки недоотримав за цей бій.

"Я не знаю, наскільки Дерек скинув – я ж з ним не спілкувався щодо його гонорару, але я пішов на поступки. Десь півтора, або навіть, може бути, два мільйони умовних одиниць. Бенджаміни Франкліни", – розповів Усик.

Причиною скорочення гонорарів Усик назвав те, що організатори не змогли на цей бій продавати квитки. Відтак він відбувся за порожніх трибун без вболівальників.

Варто додати, що після бою Sky Sports повідомляв, що гонорар Усика склав 1,5 мільйони фунтів стерлінгів (майже 2 мільйони доларів). Хоча до цього його гонорар мав скласти 2,2 мільйона фунтів стерлінгів (2,9 мільйона доларів). Щодо гонорару Чісори, то британець заробив 4 мільйони фунтів стерлінгів, замість 6,9 мільйона.

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