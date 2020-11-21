Збірна України з баскетболу у матчах відбору на Євробаскет-2022 не зможе розраховувати на одного зі своїх лідерів Артема Пустового. Каталонська "Барселона" не дозволила українцю приєднатися до національної збірної.

Федерація баскетболу України (ФБУ) повідомляє, що центровий Артем Пустовий не допоможе національній збірній у найближчих матчах кваліфікації Євробаскета-2022.

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Чому "Барселона" не відпустила Пустового

ФБУ інформує, що вела перемовини з "Барселоною" про його приїзд до лав збірної.

Однак "Барселона" не відпустила Артема, адже розраховує на нього у найближчих матчах. Каталонський клуб зіграє у Євролізі проти французького АСВЕЛа 27 листопада.

Водночас лави збірної України підсилить Володимир Герун, який представляє іспанську "Унікаху".

Він приєднається до збірної України вже в Любляні, де українська команда готуватиметься та зіграє два матчі відбору на чемпіонат Європи.

Календар матчів збірної України у відборі на Євробаскет-2022