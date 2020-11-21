Київське "Динамо" закріпило лідерство у чемпіонаті України. Столичний клуб 21-го листопада переміг "Інгулець" у рамках 10 туру УПЛ.

Інгулець – Динамо 0:2

Голи: Гармаш, 15, Шапаренко, 80

До речі У "Динамо" кричущі кадрові втрати

Голу в матчі "Інгульця" з "Динамо" не довелося чекати довго, адже вже на 15 хвилині кияни відзначилися. Про це пише 24 канал. Денис Гармаш вивів свою команду вперед. Після дотепного розіграшу штрафного Січінава вибивав м'яч.

Однак на м'яч кинувся Буяльський, після чого той рикошетом відлетів до Гармаша. Денис у падінні, мов фехтувальник одним дотиком проткнув м'яч між ніг Богдану Шусту.

"Інгулець" чи не перший свій момент мав після штрафного. Навіс у штрафний киян завершився ударом Семенка. На щастя для гостей, м'яч пролетів над воротами.

Ближче до середини тайму перевага "Динамо" почала ставати очевидною. Зокрема, "біло-сині" легко проходили ценрт поля і створювали загрозу біля воріт Шуста. На 26-й хвилині навіс Кендзьори з правого флангу завершився ударом Де Пени головою: м'яч влучив у стійку.

На 30-й хвилині стандарти принесли користь "Інгульцю": Козак класно забив після подачі у штрафний "Динамо". Але гол було скасовано після використання системи VAR – у Козака був мінімальний офсайд.

"Динамо" відповіло гострим стандартом через 9 хвилин. Де Пена класно закинув у штрафний на Шапаренка, який обробив м'яч та вистрілив по центру воріт. Шуст відбив складний удар.

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По перерві парад гострих стандартів продовжився. Карлос Де Пена чудово виконав штрафний, але Шуст завдяки ефектному стрибку дотягнувся до м'яча.

На 59-й хвилині черговий момент був у "Динамо" і знову не з гри. Після навісу зі штрафного Кендзьора в падінні пробив головою. Шуст відмінно зіграв на лінії та відбив м'яч.

Через 3 хвилини вже "Інгулець" мав хорошу нагоду відзначитися. Декілька оборонців "Динамо" у власному штрафному не встежили за Січінавою. Ніка відгукнувся на подачу з флангу та пробив головою у кут. Бущан здійснив прекрасний сейв.

До 80-ї хвилини гармати обох команд мовчали, поки не вистрілив Шапаренко. Микола залишився без опіки перед штрафним "Інгульця", отримав м'яч та пробив точно у нижній кут.

У підсумку гол Шапаренка закрив гру. Хоча у компенсований час Вербич змарнував два вбивчі моменти, а "Інгулець" вдруге відзначився з офсайду. "Динамо" перемогло та закріпилося на першому місці в чемпіонаті.

Важливо. Наступний матч "Динамо" проведе 24 листопада. У Києві "біло-сині" зіграють з "Барселоною" у 4 турі Ліги чемпіонів.

Інгулець – Динамо відеоогляд