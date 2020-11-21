Донецький "Шахтар" у матчі проти "Олександрії" ще у першому таймі залишився у меншості. Нападник "гірників" Жуніор Мораес отримав пряму червону картку.

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На 29-й хвилині матчу проти "Олександрії" Мораес пішов у підкат на чужій половині поля, намагаючись перехопити м'яч. Однак йому не вдалося. Замість цього форвард шипами влетів у ногу Банади.

Спочатку головна арбітерка матчу Катерина Монзуль показала гравцю "Шахтаря" жовту картку за цей фол. Але після цього вирішила переглянути момент за допомогою VAR. Повтор показав, що Мораес міг нанести травму супернику, адже завдав удар в незахищену частину ноги. Тож вона змінила своє рішення, і замість жовтої картки показала Мораесу червону.

Відео фолу та вилучення Жуніора Мораеса

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Нагадаємо, у Мораеса в розташуванні збірної України тест на коронавірус показав позитивний результат. Хоча форвард свого часу вже був інфікований. Але по поверненні зі Швейцарії, де збірній України так і не вдалося зіграти матч Ліги націй, повторне тестування не виявило коронавірусу в Мораеса. Тому він зміг зіграти проти "Олександрії" в чемпіонаті.