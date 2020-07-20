Український біатлоніст, чемпіон світу Дмитро Підручний отримав Орден "За заслуги" III ступеня. При цьому нагороду він отримав майже через рік після оголошення про це.

Наказ про нагородження орденом "За заслуги" III ступеня Дмитра Підручного був підписаний президентом Зеленським ще 13 вересня 2019 року. Нагороду біатлоніст отримав з нагоди Дня фізичної культури та спорту. Однак сам орден він отримав лише 20 липня 2020 року в приміщенні Тернопільської облдержадміністрації.

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Як пояснили в Тернопільській ОДА, вручення відбулося лише зараз через епідемію коронавірусу.

На нагородженні був присутній і начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, котрий є головою тернопільського осередку фізкультурно-спортивного товариства "Динамо". На сайті ж місцевої поліції вийшла новина про нагородження. Однак автори новини чомусь вказали, що "наказ про державну нагороду для тернополянина був підписаний Президентом України ще на початку року". Хоча це сталося ще у вересні 2019 року. Там же наведена і цитата Підручного.

"Цю нагороду я чекав довго. У березні 2019 року виборов звання чемпіона світу з біатлону серед чоловіків, перемігши в гонці переслідування, а на початку цього року дізнався про присвоєну мені державну відзнаку – орден "За заслуги" III ступеня. Але карантин відтермінував цей урочистий момент, проте я щасливий", – йдеться в заяві Підручного.

Варто додати, що сам Підручний – старшина Нацгвардії, яка перебуває у підпорядкуванні МВС.

Перший в історії українського чоловічого біатлону чемпіон світу!



Старшина Нацгвардії Дмитро Підручний - спортсмен-інструктор спортивного клубу НГУ - чемпіон світу з біатлону 2019 року в гонці переслідування. pic.twitter.com/u9yvciJsaw — МВС України (@MVS_UA) March 10, 2019

Дмитро Підручний: коротко про нього