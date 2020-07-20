"Динамо" у Лізі чемпіонів: потенційні суперники і дата матчів
"Динамо" за підсумками сезону-2019/2020 в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) посіло друге місце. Ставши віцечемпіонами країни, "Динамо" гарантувало собі участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Нову єврокубкову кампанію "Динамо" розпочне з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Про це повідомляє сайт киян.
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У наступному сезоні ця стадія складатиметься з одного матчу, а господар поєдинку буде визначений шляхом жеребкування, яке пройде 31 серпня.
Матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться 15/16 вересня.
Потенційні суперники "Динамо"
- "Вікторія Плзень" (Чехія)
- "Ренн" (Франція)
- АЗ Алкмар (Нідерланди)
- "Сіваспор" (Туреччина)
- "Осієк", "Локомотива" або "Рієка" (Хорватія)
- ПАОК (Греція)
- "Рапід" (Австрія)
Переможець вийде до раунду плей-офф. Жеребкування плей-офф відбудеться 1 вересня, а протистояння традиційно складатимуться з двох матчів.
Дата поєдинків: 22/23 та 29/30 вересня.
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"Динамо" три поспіль сезони програє у кваліфікації
Три останні сезони "Динамо" також починало виступ у Лізі чемпіонів із третього кваліфікаційного раунду.
Двічі кияни припиняли свій виступ у найпрестижнішому єврокубку після цієї стадії. У сезоні-2017/2018 "біло-сині" вилетіли від швейцарського "Янг Бойз".
У сезоні-2019/2020 року "Динамо" не пройшло бельгійський "Брюгге".
Ще один раз динамівці здолали третій раунд кваліфікації, у сезоні-2018/2019 обігравши чеську "Славію". Потім усе одно "Динамо" не потрапило до групового турніру, зазнавши поразки від "Аякса".