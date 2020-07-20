Олексій Михайличенко вдруге пішов у відставку з київського "Динамо". Влітку 2019 року після декількох років роботи в структурі клубу він все ж прийняв пропозицію президента клубу Ігоря Суркіса очолити команду. Однак сезон 2019/2020 не можна назвати успішним для "Динамо", хоча Михайличенко таки повернув один з трофеїв у Київ.

Суркіс виправив свою помилку

Ще навесні 2019-го року, коли доля Олександра Хацкевича в "Динамо" вже висіла на волосині, у ЗМІ було багато інформації, що Михайличенко повинен очолити киян, пише 24 канал.

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Сам Суркіс в інтерв'ю зізнавався, що у 2004 році зробив помилку, звільнивши Михайличенка. Таким чином, Олексій Олександрович наприкінці минулого сезону, швидше за все, отримував пропозицію очолити "Динамо".

Однак, за інформацією ЗМІ, Суркіс не зумів вмовити фахівця і той продовжив обіймати посаду спортивного директора. Через 15 років Суркіс таки виправив свою помилку. Михайличенко офіційно став тренером "Динамо".

Михайличенка вже звільняли з "Динамо"

Після закінчення ігрової кар'єри Михайличенко повернувся у "Динамо", де увійшов до тренерського штабу Валерія Лобановського. Після його смерті у травні 2002 року саме Михайличенко обійняв пост головного тренера команди.

У першому ж сезоні "Динамо" з Михайличенком оформило так званий "золотий дубль". Кияни виграли чемпіонат та Кубок України. Востаннє "біло-синім" підкорилося подібне досягнення ще у 2015 році, коли командою керував Сергій Ребров.

З Михайличенком "Динамо" виграло й чемпіонат України у 2004 році та Суперкубок України (2004).

На початку сезону 2004/2005 "Динамо" звільнило Михайличенка. Кияни програли "Шахтарю" у першому турі. Згодом "біло-сині" в рідних стінах поступилися "Трабзонспору" в рамках 3-го кваліфікаційного раунду (1:2).

Після цієї гри Михайличенко покинув "Динамо", а киян очолив Йожеф Сабо. Із Сабо "Динамо" таки пройшло турецький клуб, здобувши перемогу на виїзді (0:2).

За "Динамо" у київському матчі проти турків грали: Шовковський, Гавранчіч, Несмачний, Федоров, Гусін (Родольфо, 54), Лєко, Гусєв, Діого Рінкон, Белькевич, Шацьких (Нанні, 64), Верпаковскіс (Чернат, 65).

Символічно, що в сезоні 2004/2005, коли "Динамо" грало проти "Трабзонспора", донецький "Шахтар" розгромив у кваліфікації Ліги чемпіонів бельгійський "Брюгге". Як відомо, бельгійці вибили киян з Ліги чемпіонів у сезоні 2019/2020.

Михайличенко на інших посадах

Після роботи в "Динамо" Михайличенко очолив збірну України U-21. Разом з цією командою Михайличенко дійшов до фіналу чемпіонату Європи. У вирішальному поєдинку українці розгромно поступилися Нідерландам. Зірками тієї команди вже були динамівці Олександр Алієв, Артем Мілевський та Олександр Рибка.

У 2008 році Михайличенко отримав підвищення. Він отримав посаду головного тренера збірної України. З "синьо-жовтими" Михайличенко боровся за путівку на чемпіонат світу 2010. Однак у плей-офф збірна України вилетіла від команди Греції. Михайличенко пішов у відставку.

У 2011/2013 роках Михайличенко обіймав різні посади в "Динамо". Він був асистентом головного тренера. З 2013 року до тепер Михайличенко обіймав посаду спортивного директора. Відтак, новий тренер "Динамо" був без тренерської практики близько 10 років.

Михайличенка звільнили попри результат

Як би не було дивно, але Михайличенко став найкращим тренером "Динамо" після відставки Сергія Реброва. Він принаймні виконав поставлені завдання.

Під його керівництвом кияни вперше з 2015 року виграли серйозний трофей за українськими мірками. "Біло-сині" здобули Кубок України.

Окрім того, "Динамо" посіло друге місце, якого вимагав президент Суркіс. Втім, "Динамо" зазнало катастрофічного провалу в Лізі Європи.

Столичний клуб не зміг вийти у плей-офф, де в групі протистояв "Мальме", "Копенгагену" та "Лугано". Кияни виграли тільки одну в гру в "Мальме".

У чемпіонаті України "біло-сині" теж не демонстрували хорошої гри: поразки "Шахтарю", "Колосу", "Десні" та іншим клубам.

Усього кияни у 32 матчах "Динамо" зазнали 9 поразок – новий антирекорд для клубу.

Кубок України також важко дався команді. У фіналі "Динамо" тільки в серії пенальті перемогло "Ворсклу", яка ще взимку була головним претендентом на виліт у Першу лігу.