"Я ухожу, ухожу красиво": як Микита Каменюка відсвяткував закінчення кар'єри в караоке – відео
Легендарний гравець та капітан луганської "Зорі" Микита Каменюка оголосив про закінчення кар'єри. Сталося це після матчу проти "Десни", в якому луганський клуб виборов бронзові медалі УПЛ.
Вже після матчу Микита Каменюка відсвяткував закінчення кар'єри футболіста в караоке. Там він заспівав пісню "Райони-квартали" групи "Звери". В мережі опублікували частину відео з його виступу зі словами з пісні.
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"Районы, кварталы, жилые массивы
Я ухожу, ухожу красиво".
Кар'єра Микити Каменюки: коротко
- Микита Каменюка є вихованцем луганського футболу. У складі "Зорі" дебютував 16 березня 2004 року.
- Також виступав за "Авангард", "Іллічівець" та був у оренді у "Вересі".
- За "Зорю" Каменюка провів 350 матчів – 254 ігор в Прем'єр-лізі, 22 матчі в Кубку України, 16 матчів в Лізі Європи. Ще 58 матчів він провів за "Зорю" в Першій лізі.
- Після закінчення кар'єри Микита Каменюка продовжить роботу у "Зорі". Він буде помічником тренера команди U-19.