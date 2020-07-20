Легендарний гравець та капітан луганської "Зорі" Микита Каменюка оголосив про закінчення кар'єри. Сталося це після матчу проти "Десни", в якому луганський клуб виборов бронзові медалі УПЛ.

Вже після матчу Микита Каменюка відсвяткував закінчення кар'єри футболіста в караоке. Там він заспівав пісню "Райони-квартали" групи "Звери". В мережі опублікували частину відео з його виступу зі словами з пісні. Читайте також: Скрипник чи Шевченко: хто очолить "Динамо" – прогноз "Районы, кварталы, жилые массивы

Я ухожу, ухожу красиво". Кар'єра Микити Каменюки: коротко Микита Каменюка є вихованцем луганського футболу. У складі "Зорі" дебютував 16 березня 2004 року.

Також виступав за "Авангард", "Іллічівець" та був у оренді у "Вересі".

За "Зорю" Каменюка провів 350 матчів – 254 ігор в Прем'єр-лізі, 22 матчі в Кубку України, 16 матчів в Лізі Європи. Ще 58 матчів він провів за "Зорю" в Першій лізі.

Після закінчення кар'єри Микита Каменюка продовжить роботу у "Зорі". Він буде помічником тренера команди U-19.