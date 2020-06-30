Ліга чемпіонів 2020/2021: перші клуби гарантували собі участь у груповому етапі
Сезон Ліги чемпіонів 2019/2020 ще не завершився, як вже є клуби, які гарантували собі участь у наступному розіграші. Поки УЄФА не повідомив деталей кваліфікації та, чи допустить клуби, внутрішні чемпіонати яких не були дограні. Спорт 24 називає клуби, які гарантували собі участь у груповому етапі.
На цей момент участь у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 гарантували собі 11 клубів. Про це повідомляє 24 канал.
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Згідно з правилами УЄФА, гарантовано участь у груповому етапі беруть 11 чемпіонів найсильніших ліг Європи.
Наразі визначено 6 чемпіонів, які зіграють у наступному розіграші групового етапу Ліги чемпіонів.
- Англія – "Ліверпуль"
- Німеччина – "Баварія"
- Франція – ПСЖ
- Бельгія – "Брюгге"
- Нідерланди – "Аякс"
- Україна – "Шахтар"
Чемпіони яких країн також отримають пряму путівку
- Іспанія
- Італія
- Португалія
- Росія
- Туреччина
Хто ще пробився у Лігу чемпіонів
Отримують прямі путівки на груповий етап ще 6 команд, які посіли друге місце у шести найсильніших лігах.
Такі путівки вже виграли німецька "Боруссія" Дортмунд і французький "Марсель".
УЄФА гарантує участь у груповому етапі 5 командам, які посіли третє місце у топ-5 лігах.
Від Німеччини путівку отримав РБ "Лейпциг", а від Франції – "Ренн".
Також на груповий етап потрапляють 4 команди, які посіли четверте місце у топ-4 лігах.
Наразі тільки німецька "Боруссія" Менхенгладбах змогла гарантувати собі участь у груповому етапі.