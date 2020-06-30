Ліга чемпіонів 2020/2021: перші клуби гарантували собі участь у груповому етапі / facebook.com/fcbayern.en

Сезон Ліги чемпіонів 2019/2020 ще не завершився, як вже є клуби, які гарантували собі участь у наступному розіграші. Поки УЄФА не повідомив деталей кваліфікації та, чи допустить клуби, внутрішні чемпіонати яких не були дограні. Спорт 24 називає клуби, які гарантували собі участь у груповому етапі.