У 2020 році не відбудеться вручення нагороди "Золотий м'яч" найкращому футболісту. Все через паузу у футбольних матчах, які викликала пандемія коронавірусу.

Про те, що вручення нагороди не відбудеться, оголосило французьке видання France Football. Саме цей журнал започаткував цю нагороду у 1956 році. І у 2020 році "золотий м'яч" вперше в історії вручено не буде.

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У своїй заяві видання зазначає, що визначення переможця не відбудеться через виняткові обставини, викликаними пандемією COVID-19.

"Ми не хочемо, щоб в описі цієї нагороди була зірочка з виноскою "приз, виграний у виняткових обставинах через кризу, викликану коронавірусом". Справедливість, настільки важлива для отримання цього почесного призу, не може бути забезпечена, зокрема, в плані статистики гравців. Не можна оцінювати футболістів однаково, враховуючи, що сезон для деяких з них різко обірвався", – йдеться в заяві France Football.

Хто був серед головних претендентів на здобуття "Золотого м'яча" 2020?

Імена кандидатів на нагороду названі не були. Однак букмекери приймали ставки на те, хто міг отримати "Золотий м'яч" 2020. найбільше шансів віддавала нападнику "Барселони" Ліонелю Мессі (коефіцієнт 2,5). Наступним у списку був форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду (4,5). Замикав першу трійку гравець "Баварії" Роберт Левандовські (5,0). Далі розмістилися: