Одним з головним претендентів на місце наставника "Динамо" називають головного тренера "Зорі" Віктора Скрипника. Але для того, щоб він очолив клуб, власника "Динамо" треба буде заплатити відступні луганчанам.

Інформацію про необхідність заплатити відступні за Скрипника озвучив журналіст Ігор Циганик. За його даними, у контракті Скрипника із "Зорею" є пункт про клаусулу.

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"У чому проблема зі Скрипником? У тому, що він має трирічний контракт із "Зорею". Він відпрацював лише рік. І найголовніше – у нього в угоді прописана клаусула. Вона доходить до мільйона євро. Щоб він розірвав контракт, потрібно, щоб хтось за нього чи він сам заплатив ці гроші. І тоді він зможе перейти. Слово за Геллером. Він за тиждень буде в Києві. Думаю, найближчі дні йтимуть офіційні перемовини", – розповів Ігор Циганик.

За його словами, серед інших кандидатів розглядають варіант і з Сергієм Ребровим. Він свого часу вже працював в "Динамо" і вигравав чемпіонат, а зараз очолює угорський "Ференцварош", В його контракті з клубом теж прописана клаусула.

Щодо Реброва, то власник "Динамо" Ігор Суркіс поки офіційно не пропонував йому очолити клуб. Якщо таке буде, то новий наставник може вимагати підсилення складу – гравців на місце воротаря, опорного півзахисника та нападника.

Інші кандидати, яких назвав Ігор Циганик: Юрій Калитвинцев, Юрій Сьомін, Мірча Луческу та Мирон Маркевич.