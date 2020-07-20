Скрипник чи Шевченко: хто очолить "Динамо" – прогноз
"Динамо" прогнозовано звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера. Поки ім'я нового наставника не називають. Втім, на посаду керманича столичного клубу є відразу декілька претендентів. Букмекери ж назвали своїх фаворитів.
Хто очолить "Динамо": прогноз
Букмекерська контора Favbet назвала 8 фахівців, які можуть очолити "Динамо". Серед них шестеро українців та двоє іноземців, інформує 24 канал.
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Найбільше шансів, на думку експертів, у чинного тренера луганської "Зорі" Віктор Скрипника. Коефіцієнт, що він очолить "Динамо" – 1,40.
За інформацією ЗМІ, у Скрипника прописані серйозні відступні у контракті з луганським клубом. Окрім того, із "Зорею" Скрипник восени 2020 року зіграє у груповому етапі Ліги Європи.
Другий фаворит на тренерське крісло "Динамо" – Сергій Ребров. Другий прихід Реброва до тренерського містка киян оцінений коефіцієнтом 3,50.
На чолі "Динамо" Ребров двічі виграв УПЛ та Кубок України.
Втім, наразі у Реброва чинний контракт з угорським "Ференцварошем".
Третім у списку ймовірних тренерів "Динамо" Андрій Шевченко. Його прихід у "Динамо" оцінений коефіцієнтом 7. Втім, у Шевченка чинний контракт зі збірної України до кінця 2022 року.
Хто ще може очолити "Динамо"?
Юрій Вернидуб – коефіцієент 15;
Юрій Сьомін – коефіцієент 20;
Роман Григорчук – коефіцієент 50;
Олег Блохін – коефіцієент 100;
Олександр Хацкевич – коефіцієент 100.
Зазначимо, що зі списку потенційних тренерів, який пропонують експерти Favbet, без роботи наразі Олег Блохін, Юрій Сьомін та Роман Григорчук. Перші двоє свого часу очолювали "Динамо".