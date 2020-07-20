"Динамо" прогнозовано звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера. Поки ім'я нового наставника не називають. Втім, на посаду керманича столичного клубу є відразу декілька претендентів. Букмекери ж назвали своїх фаворитів.

Хто очолить "Динамо": прогноз

Букмекерська контора Favbet назвала 8 фахівців, які можуть очолити "Динамо". Серед них шестеро українців та двоє іноземців, інформує 24 канал.

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Найбільше шансів, на думку експертів, у чинного тренера луганської "Зорі" Віктор Скрипника. Коефіцієнт, що він очолить "Динамо" – 1,40.

За інформацією ЗМІ, у Скрипника прописані серйозні відступні у контракті з луганським клубом. Окрім того, із "Зорею" Скрипник восени 2020 року зіграє у груповому етапі Ліги Європи.

Другий фаворит на тренерське крісло "Динамо" – Сергій Ребров. Другий прихід Реброва до тренерського містка киян оцінений коефіцієнтом 3,50.

На чолі "Динамо" Ребров двічі виграв УПЛ та Кубок України.

Втім, наразі у Реброва чинний контракт з угорським "Ференцварошем".

Третім у списку ймовірних тренерів "Динамо" Андрій Шевченко. Його прихід у "Динамо" оцінений коефіцієнтом 7. Втім, у Шевченка чинний контракт зі збірної України до кінця 2022 року.

Хто ще може очолити "Динамо"?

Юрій Вернидуб – коефіцієент 15;

Юрій Сьомін – коефіцієент 20;

Роман Григорчук – коефіцієент 50;

Олег Блохін – коефіцієент 100;

Олександр Хацкевич – коефіцієент 100.

Зазначимо, що зі списку потенційних тренерів, який пропонують експерти Favbet, без роботи наразі Олег Блохін, Юрій Сьомін та Роман Григорчук. Перші двоє свого часу очолювали "Динамо".