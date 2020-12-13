У неділю, 13 грудня, гонкою переслідування для жінок завершився 3 етап Кубка світу з біатлону сезону 2020/21, який відбувся у австрійському Хохфільцені.

Перемогу у гонці здобула норвежка Марте Олсбю-Ройселанд, яка допустилася одного промаху на останній стрільбі, але завдяки фантастичному ходу втримала відрив від білоруски Дінари Алімбекової, у якої жодного промаху. Про це пише 24 канал.

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Третьою з трьома промахами стала француженка Жюлія Сімон, яка на фініші змогла обійти досвідчену шведку Ганну Еберг.

Тепер Олсбю-Ройселанд стала новим лідером загального заліку Кубка світу. Але Алімбекова і Еберг на відстані витягнутої руки.

Гонка переслідування, Хохфільцен. Жінки

1. Марте Олсбю-Ройселанд (1+0+0+1) 29:04,6

2. Дінара Алімбекова (0+0+0+0) +13,9

3. Жюлія Сімон (2+1+0+0) +17,8

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18. Дарія Блашко (0+0+0+1) +1:59,3

43. Юлія Джима (1+0+2+2) +3:37,7

52. Катерина Бех (0+3+2+0) +4:54,7

Як пройшла гонка для українок

Україну в цій гонці представляли Дарія Блашко, Юлія Джима та Катерина Бех. Валентина Семеренко вирішила пропустити переслідування. Тренерський штаб збірної України не виставив на гонку Семеренко через її низьку стартову позицію. Українка мала стартувати 45-ою з відставанням від лідера в 1.38 хвилини.

Першою на старт вийшла Джима. Однак, аж 5 промахів українки не дозволили їй боротися навіть за покращення стартової позиції. Юлія прийшла до фінішу 43-ю.

Одразу за Джимою на трасу вийшла Дарія Блашко. Українка допустила прикрий промах на останньому вогневому рубежі і втратила шанси у боротьбі за топ-10. У підсумку, Дарія фінішувала 18-ю та покращила свою стартову позицію на 6 місць, програвши переможниці гонки майже 2 хвилини.

Юна Катерина Бех із стартовим 59-м номером зробила 5 промахів, але дещо змогла покращити свою позицію, прийшовши до фінішу на 52 місці.