Український боксер Владислав Сіренко продовжує свою непереможну ходу на рингу. Цього разу він здолав свого співвітчизника Костянтина Довбищенка.

Це був бій, який організували в Києві за титул WBC Asia у важкій вазі, пише 24 канал. До цього бою Сіренко підходив з показником 14 перемог у 14 поєдинках, в 13 з яких – нокаутом. У Довбищенка ж на професійному ринзі було 7 перемог. Ще вісім разів він програв, а один бій закінчився внічию.

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Рівним був і цей бій. Він тривав усі 10 раундів. Всередині бою Сіренко отримав розсічення. Довбищенко намагався пробивати саме туди, завдаючи чимало ударів.

Натомість судді вирішили, що Сіренко бив точніше, а його удари несли більшу небезпеку. Тож всі троє віддали перевагу саме йому 97:94, 96:95 та 98:93. Тож саме Сіренко завоював пояс WBC Asia у важкій вазі.