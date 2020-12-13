Інгулець може отримати технічну поразку у матчі з Шахтарем: причина
Проведення поєдинку 13 туру УПЛ Інгулець – Шахтар опинилося на межі зриву. Головна причина полягає в неготовності футбольного поля.
За інформацією Footboom, відповідні служби стадіону "Зірка", на якому команда з Петрово грає в першій частині сезону, не забезпечили своєчасне включення підігріву, а також не провели підготовчі роботи –поле не було навіть накрите плівкою.
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"Інгулець" на даний момент не подавав запит керівництву УПЛ, щоб перенести матч на інший день або інший стадіон.
Більш детальна інформація з'явиться за кілька годин до початку матчу. Схожі проблеми через погоду зазнала чернігівська Десна, але "сіверяни" встигли вчасно попросити перенести свій матч проти Маріуполя з Чернігова до Києва.
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