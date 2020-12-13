Проведення поєдинку 13 туру УПЛ Інгулець – Шахтар опинилося на межі зриву. Головна причина полягає в неготовності футбольного поля.

За інформацією Footboom, відповідні служби стадіону "Зірка", на якому команда з Петрово грає в першій частині сезону, не забезпечили своєчасне включення підігріву, а також не провели підготовчі роботи –поле не було навіть накрите плівкою.

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"Інгулець" на даний момент не подавав запит керівництву УПЛ, щоб перенести матч на інший день або інший стадіон.

До уваги. Матч запланований на 13 грудня, початок – о 14:00. На цей час в Кропивницького прогнозують +1 і сніг з дощем.

Більш детальна інформація з'явиться за кілька годин до початку матчу. Схожі проблеми через погоду зазнала чернігівська Десна, але "сіверяни" встигли вчасно попросити перенести свій матч проти Маріуполя з Чернігова до Києва.