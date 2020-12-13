Чернігівська Десна обіграла Маріуполь в матчі 13 туру УПЛ. Завдяки цьому команда на зимову перерву пішла на третьому місці в турнірній таблиці.

Десна – Маріуполь 2:0

Голи: Картушов, 50, Хльобас, 56

Цей матч зіграли не у Чернігові, а у Києві на НСК "Олімпійський". Офіційно про причини перенесення не повідомили. Це може бути пов'язано як з погодніми умовами, так і ситуацією щодо оренди стадіону.

В рамках УПЛ команди зіграли чотири матчі. У всіх чотирьох поєдинках Десна перемогла із загальним рахунком 14:1.

Обом командам потрібна була перемога. Десна, заробивши три очки, йшла б на зимову перерву на третьому місці. Маріуполь же на відпочинок відправився у верхній шістці.

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У першому таймі була доволі рівна гра. Перший небезпечний момент створили гості поля, коли Мудрик зумів уникнути офсайду та виходив на ворота під кутом. Замість удару він вирішив віддати пас на партнера. Але удар Дегтярьова заблокували.

Гравці Маріуполя на це відповіли моментами, коли прострілювали з флангів. Але забити у такий спосіб не вдалося.

Найближчим у першому таймі до того, щоб забити гол, виявися Статюк. Захисник Маріуполя пробивав після того, як м'яч винесли зі штрафного майданчика. Але завдяки незначному рикошету від Коноплі м'яч влучив у штангу та вилетів у поле.

У протилежних воріт свої моменти змарнував Хльобас. І ще один раз – Мудрик.

Другий тайм розпочався із замін. В Десни вийшли Картушов та Будківський. У Маріуполя місце на полі посів Кулаков.

І саме Картушов відкрив рахунок у цьому матчі. Хоча забивати мав Хльобас. Однак він не реалізував вихід на ворота Гальчука. Та атака продовжилася. Після удару Будківського був рикошет від захисника, і м'яч відлетів до Картушова. Гравець Десни цього разу свій момент не змарнував.

Відео голу Картушова

За шість хвилин Хльобас таки забив. Правда тут варто віддати належне і Гуцуляку, який отримавши м'яч ще на своїй половині поля, зумів дійти з ним до штрафного майданчика суперника. І вже там поміж трьох гравців віддав пас на Хльобаса. Нападник пробив повз голкіпера у кут воріт.

Відео голу Хльобаса

Отримавши таку перевагу в рахунку. Десна перейшла на гру від захисту. Маріуполь же нічого попереду вдіяти не зумів.

Тож Десна перемагає і в чемпіонаті України посідає третє місце. Маріуполь же поки лише дев'ятий. Та якщо гравці азовської команди можуть вже відправитися на відпочинок, то чернігівських футболістів ще очікує матч 1/8 фіналу Кубка України. Суперник – луганська Зоря. Матч відбудеться в середу, 16 грудня, в Києві.