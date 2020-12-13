В Бахрейні відбулося останнє у 2020 році гран-прі Абу-Дабі. Перемогу там здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Напередодні Ферстаппен здобув поул-позишн, випередивши двох пілотів Mercedes – Валлтері Боттаса та Льюїса Хемілтона. Забігаючи наперед, в такій послідовності пілоти й фінішували в гонці.

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Хоча Хемілтон міг і пропустити цей етап, адже нещодавно він перехворів на коронавірус. Тому на попередній гонці його замінив Джордж Расселл.

Загалом фінішу добралися 19 пілотів з 20. Єдиним, хто не зміг фінішувати, став Серхіо Перес (Racing Point). Він зійшов на 10 колі через проблеми з болідом.

Для Ферстаппена, який лідирував усю гонку, ця перемога стала десятою у Формулі-1.

Після цієї гонки визначилися й місця в загальному заліку. Попри перемогу на цьому етапі, Ферстаппену не вдалося піднятися на друге місце та обійти Боттаса. Фін так і залишився другим. Перемогу ж заздалегідь здобув Льюїс Хемілтон.

Для Ферстаппена ця перемога стала другою в цьому сезоні. Він також перемагав на гран-прі 70-ліття Формули-1. Також дві перемоги у Валттері Боттаса. Ще по одній перемозі здобули П'єр Гаслі (Alpha Tauri) та Серхіо Перес. Решту етапів виграв Хемілтон.

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Відзначимо, що три пілоти не набрали жодного очка в цьому сезоні. Але лише один з них взяв участь у всіх гонках. Це Ніколас Латіфі з Williams. Міг у цьому списку опинитися і його партнер Джордж Расселл. Але на гран-прі Сахіра він виступав за Mercedes та фінішував на дев'ятому місці. Ще два пілоти без набраних очок – Джек Ейткен, який провів єдину гонку за Williams. А також П'єтро Фіттіпальді, який замінив у Haas травмованого Ромена Грожана.

Варто додати, що одразу 10 очок набрав Ніко Хюлькенберг. Він провів дві гонки за Racing Point. У ще одній гонці йому не вдалося стартувати через проблеми з болідом.

Щодо Кубка конструктора, то тут теж перемогу святкували Mercedes. Другими стали Red Bull. На третьому місці опинився McLaren. Willaims – єдина команда без набраних очок.