Луганська Зоря обіграла на виїзді Олександрію. У матчі було забито два голи, а двох футболістів у матчі було вилучено.

Олександрія – Зоря 0:2

Голи: Іванісеня, 31, Сайядманеш, 90+6

Вилучення: Безбородько, 83 – Кабаєв, 50

Початок цього матчу більше був схожий на боротьбу, аніж футбол. Вже на восьмій хвилині зустрічі арбітр тричі показав жовті картки. І всі три попередження отримали гравці Зорі. Футбол же гравці почали грати дещо пізніше.

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Лише всередині першого тайму команди обмінялися моментами. Але забити жодній з них не вдалося.

Та ще до перерви Зоря таки вийшли вперед. Після подачі зі штрафного м'яч відлетів до Іванісені. І півзахисник потужним ударом з гострого кута пробив поміж ніг Паньківу.

Картки, отримані у першому таймі, могли дорого обійтися Зорі у цьому матчі. Вже на 50-й хвилині Кабаєв отримав друге попередження у матчі. Він сфолив проти Дубри. Хоча гравець Зорі в цей момент і не бачив суперника, якого збив, наступивши йому на ногу. Та Зорі довелося залишитися у меншості.

Хоча навіть граючи в десятьох, луганці могли забивати ще. Після прострілу з флангу Гладкий відправив м'яч вище воріт.

Згодом забивати міг Юрченко. І лише голова Сітала в останній момент врятувала його команду.

Олександрія занадто невдало діяла попереду, так і не зумівши реалізувати гру в більшості.

А на 83-й хвилині склади на полі стали рівними. Безбородько сфолив спочатку, за що отримав жовту картку. А після цього повівся на провокацію Іванісені, зійшовшись з ним в лобовій атаці. За це він отримав ще одне попередження. Тож Олександрія теж догравала матч удесятьох.

А коли вже йшла остання компенсована хвилина, Зоря забила вдруге. Хоча спочатку Олександрія мала можливість зрівняти рахунок, але не скористалася стандартом біля воріт суперника як слід. Назарина відібрав м'яч на своїй половині поля та кинув у прорив Сайядманеш. Форвард уник офсайду, адже в той час перебував ще на своїй половині поля. Дійшовши з м'ячем до штрафного суперників, він пробив у ближній кут повз Паньківа. Так рахунок став 0:2.

Зоря перемагає та підіймається на четверте місце. При цьому команда відстає від четвертої Десни на три очки, маючи гру в запасі. І саме проти Десни Зоря зіграє свій наступний матч. правда це буде в рамках Кубка України – 16 грудня в 1/8 фіналу.

Олександрія закінчує 2020 рік на 8 місці. Та відправляється на зимову перерву.

Відеоогляд матчу Олександрія – Зоря