Українець Руслан Маліновський зіграв перший матч за італійську Аталанту за місяць. Він відзначився забитим голом у ворота Фіорентини.

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти вперше за місяць. Він пропустив цей час через коронавірус, який виявили в нього в розташуванні збірної України. Тож спочатку півзахисник відбув обов'язкову самоізоляцію. А після цього відновлював форму, пише 24 канал.

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У матчі проти Аяксу в лізі чемпіонів 9 грудня Маліновський потрапив до заявки, але всю гру провів на лаві запасних. Його команда перемогла та вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

А от у грі проти Фіорентини Маліновський вийшов у старті. І відзначився забитим голом. У другому таймі він виконав штрафний в безпосередній близькості до воріт. Стінка з гравців не стала йому на заваді. Все через те, що один із суперників не підстрибнув як слід. Саме над ним і пролетів м'яч, який залетів у ворота. Голкіпер Фіорентини лише розвів руками після цього.

На 74-й хвилині Маліновського замінили. На той час його команда була попереду 3:0.

Відео голу Маліновського зі штрафного